تداولت مواقع السوشيال ميديا صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة مصرية شهيرة، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، كما أشادوا ببرائتها وجمالها.

أنها الفنانة المصرية “هيدي كرم” التى أستطاعت بتلك الصورة من طفولتها أن تحصد كم هائل من الإعجابات، كما تناقلها عدد كبير من متابعيها ومحبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار وحياة المشاهير والفنانين علي مواقع التواصل الإجتماعي.

وعلي الصعيد الفنى، تعيش الفنانة هيدي كرم حالة من النشاط الفني، حيث انتهت مؤخرًا من تصوير أولى بطولاتها المطلقة في “مسلسل كواليس” وتنتظر عرضه الفترة المقبلة، كما أنها تشارك في بطولة “مسلسل لؤلؤ” مع الفنانين مي عمر وأحمد زاهر المقرر عرضه في موسم الشتاء المقبل.

وكشفت هيدي كرم في تصريحات صحفية عن أنهم سيقدمون الجزء الثاني من “مسلسل سابع جار” الفترة المقبلة وذلك بعد تجاوز المشاكل الإنتاجية التي حدثت لصناع العمل مؤخرًا، مؤكدة أن شخصيتها في الجزء الثاني من المسلسل ستشهد تطورات كبيرة ومختلفة.

وأضافت أنها تتمنى العودة للسينما بعمل مميز وكبير خاصة أن آخر أعمالها كان في فيلم “اللي اختشوا ماتوا” مع غادة عبدالرازق وعبير صبري، ولكن أكدت مشاركتها كضيفة شرف في فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” مع النجم كريم عبدالعزيز.