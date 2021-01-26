فاجأت الإعلامية الأردنية ​علا الفارس​ الجمهور بنشرها صورة لها من مرحلة الطفولة على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وقد نالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين اشاروا الى ان ملامحها لم تتغير بل بقيت كما هي.



على صعيد آخر تصدر إسم علا الفارس مؤخرا مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد سلسلة من التعليقات لها على المصالحة الخليجية التي تمت بين المملكة العربية السعودية وقطر.

وكتبت الفارس عبر صفحتها الخاصة:”مبروك للشعوب الخليجية والعربية فتح الأجواء بين قطر والسعودية، خطوة هامة وضرورية على طريق المصالحة، فالشعوب أكثر من تضرر من الأزمة المشؤومة، نسأل الله القدير أن يصلح ذات البين وأن يجمع الشمل لما فيه صلاح البلاد والعباد وأن يجعلها فاتحة خير على المنطقة بأسرها في العام الجديد”.









