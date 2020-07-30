تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، كانت قد نشرها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات تقريبا، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها، مؤكدين أن ملامحها لم تتغير كثيراً عمّا كانت عليه في طفولتها.

إنها الفنانة المصرية”رانيا فريد شوقي” التى أستطاعت أن تحصد عدد هائل من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة التى شاركت بها متابعيها وأرفقتها بالتعليق قائله: “الطفولة احلي ايام في حضن ابويا اه لو رجع بينا الزمان بناسه الحلوه”

في سياقٍ آخر، أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي الذكرى الـ22 لوفاة والدها الفنان الراحل فريد شوقي، حيث شاركت رانيا جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” بصورة نادرة تجمع بين الفنان الراحل عبد الحليم حافظ مع الفنان فريد شوقي.وأرفقتها بالتعليق، قائلة: “فى مقابلة بينهم طلب عبدالحليم من فريد شوقي يكتب له قصة فيلم واتفقوا فعلا لكن للأسف المشروع لم يتم.. النهاردة الذكري 22 لوفاة أبويا أطيب وأحن أب وحشتيني أوي أوي”.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن الفنانة رانيا فريد شوقى تشارك فى “مسلسل قوت القلوب”، من بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.