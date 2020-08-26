تناقلت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة لبنانية شهيرة، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر عامين تقريبا، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها، مؤكدين أن ملامحها تتغيرت كثيراً عمّا كانت عليه في طفولتها.

أنها المذيعة والفنانة اللبنانية “دانييلا رحمة” التى شاركت جمهورها ومتابعيها بصور لها من طفولتها، حيث أنها دائما ماتحرص على مشاركة متابعيها بصور لها ومقاطع فيديو من اعمالها الفنية، ولكن هذه المرة قررت أن تشاركهم ذكريات من طفولتها، مشيرةً في تعليقها عليها إلى أنها تعود إلى حوالى الـ26 عاماً.

في سياقٍ آخر، إنضمت الممثلة اللبنانية ​دانييلا رحمة​ إلى حملة المصمم اللبناني العالمي ​زهير مراد​، والتي كان أطلقها مؤخراً من أجل دعم متضرري إنفجار مرفأ بيروت الذي حصل في الـ4 من شهر آب/أغسطس الحالي، وأدى إلى أضرار مادية كبيرة، وخسائر في الأرواح تخطت الـ170 شهيد، و6000 جريح وعدد من المفقودين، يشار إلى أنه كان إنضم عدد كبير من النجوم إلى هذه الحملة، أبرزهم يسرا، درة، سيرين عبد النور، جينيفر لوبيز، محمد حديد وغيرهم.

وعلي الصعيد الفنى، شاركت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة بأكثر أدوارها أثارة للجدل في موسم مسلسلات رمضان 2020، من خلال “مسلسل أولاد آدم”، حيث استطاعت بدور الراقصة “مايا” أن تغير جلدها الذي حافظت عليه بأعمالها السابقة كـ “تانغو” و”الكاتب”، وشاركها بطولة المسلسل الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن، والممثل السوري مكسيم خليل، وقيس الشيخ نجيب، ومن كتابة السيناريست رامي كوسا، ويعكس “مسلسل أولاد آدم” العلاقات الاجتماعية التي نعيشها في هذا الزمن في إطار درامي مشوق، حيث يبدأ بحبكتين تتقاطعان في ظرف معين لتتطور الأحداث بعد ذلك.