أعادت مواقع التواصل الإجتماعي تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لممثلة ومقدمة برامج شهيره، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلةً تبلغ من العمر 3 سنوات تقريباً، و قد حازت تلك الصورة علي إعجاب عدد كبير من النشطاء، وأكد البعض علي أن ملامح الفنانه لم تتغيّر كثيراً .ومنهم من إعتبر أن شكلها في الطفولة يختلف كلياً عما هي عليه اليوم.

أنها الفنانة اللبنانية” إيمية صياح” مقدمة برنامج”the voice” التى نشرت تلك الصورة من مرحلة الطفولة وبدت فيها بغاية الجمال.وقارنت صورتها وهي طفلة بصورة حديثة لها، وعلقت عليها قائلة: “القصّة بلّشت من لمّا كنت أقصر من الدرابزين”.

يُذكر أن الفنانة اللبنانية إيميه صياح احتفلت منذ عدة أيام بعيد ميلادها مع توأمها داخل المنزل، حيث نشرت على حسابها بـ “إنستجرام” صورة لها مع طفليها ، وانهالت تعليقات المتابعين اللذين لاحظوا أنهما كبرا وتساءلوا عما إذا كانت الفنانة ستكشف وجهيهما في مرحلة لاحقة. وعلقت إيميه على الصورة قائلة: “العام الماضي أطلقت أمنية وأطفأت الشموع. وهذا العام أمنيتي ذهبت بي بعيداً. يوم ميلاد سعيد لي”. وأضافت: “كبرت سنة وعمري صار أحلى بوجودكم”، وحققت تلك الصورة أكثر من 80 ألف إعجاب”.