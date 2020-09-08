إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للممثلة المصرية ​هنا الزاهد​ في أول أدوارها الفنية، وهي طفلة صغيرة.

وشاركت الزاهد في فيلم “​المشخصاتي​” مع الممثل المصري ​تامر عبد المنعم​، وذلك في عام 2003، وكانت بدايتها الفنية برفقة شقيقتها فرح، وقدم الثنائي عدد من الإعلانات وشاركتا في فيديو كليب أغنية “بابا فين”.

وحققت هنا نجاحاً كبيرا في فيلم “الغسالة” الذي بدأ عرضه في صالات السينما من بطولتها الى جانب أحمد حاتم، وقد تصدر الإيرادات على شباك التذاكر.

وفي الغسالة يعود الثنائي أحمد حاتم وهنا الزاهد إلى التعاون مجدداً بعد فيلم “قصة حب” الذي حقق نجاحاً في موسم عيد الحب 2019.







