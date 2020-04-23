تداول المتابعون مؤخرا بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، صورة نادرة لفنانة عربية من أجمل الفنانات، والتى حصدت شهرة واسعة في لبنان ،ثم فتحت لها أبواب الشهرة في مصر، هي الفنانة اللبنانية الجميلة “نيكول سابا”

وإنقسمت الأراء حولها فمن الناشطين من اعتبروا ان ملامح نيكول لم تتبدل، وآخرون اعتبروا شكل نيكول تبدل كثيراً عن مرحلة الطفولة.

ويُذكر أن سابا قد دخلت مجال التمثيل صدفة عندما جاءتها فرصة العمل مع الزعيم عادل إمام”” بعد ان شاهد صورتها على غلاف احدى المجلات لانه عندما شاهد صورتها شعر أن ملامحها تناسب الشخصية حيث لعبت فتاة دنماركية وهو ما يتطلب في الممثلة التى تقوم بها ان تكون ملامحها اجنبية قد طلبوا مني الحضور إلى مصر واجراء اختبار كاميرا لمعرفة هل ستكون مقبولة على الشاشة أم لا فنجحت بإجتيازه وقامت بدور رئيسي في فيلم “التجربة الدنماركية” الذي حاز نجاحًا كبيرًا ويعد أنطلاقه لنيكول في عالم الفن والتمثيل .

أما عن حياتها الأسرية فارتبطت سابا بعلاقة حب مع الممثل اللبنانى “يوسف الخال” لكنهما انفصلا بسبب مشاركتها بفيلم التجربة الدنماركية والتي كانت أحد اسباب انفصالهما لمدة ست سنوات من 2002 حتى 2008، ولكنه لم يكن السبب الوحيد في الانفصال. لكنهما عادا من جديد وقررا الارتباط الرسمي و الزواج الكنيسي بعد علاقة حب استمرت عشرة سنوات. حيث تزوجا في عام 2011 ورزقا بإبنتهما الأولى “نيكول” عام 2013.