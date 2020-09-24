تداولت مواقع السوشيال ميديا صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لنجمة عربية شهيرة، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، كما أشادوا ببرائتها وجمالها.

أنها المطربة اللبنانية “باسكال مشعلاني” التى أستطاعت أن تحصد كم هائل من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصور النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار وحياة المشاهير والفنانين .

صورة نادرة من طفولة الفنانة “باسكال مشعلاني”

وعلي الصعيد الفنى، انتهت المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد، والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على مراحل، بواقع أغنية كل فترة وفى النهاية تطرح الألبوم جملة واحدة، والذى يضم 8 أغنيات. ومن مفاجآت الألبوم التى تعدها باسكال، تقديم أغنية باللهجة اللبنانية وأخرى بالمصرية وأخرى بالخليجية، وتحمل بعض الأغانى فى الألبوم طابع البوب، والأغنية المصرية، تحمل اسم “استنى”، من كلمات الشاعر محمد الرفاعى، وألحان زوجها ملحم أبو شديد.

يُذكر أن آخر أعمال باسكال مشعلاني دويتو غنائى قدمته بمشاركة إيساف، يحمل اسم “فرصة تانية” من إخراج فادى إلياس، من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمدالبرازيلى، وتوزيع محمد الشاعر، وتقول كلمات الأغنية : “تصعبت مرة واحدة .. ومين هيواسى ويطيب، يابخت إللى وقت الشدة، ربنا جنبه وقريب، قفلت أبواب بيوت الله..لكن أبوابه مفتوحة”.