تداولت مواقع السوشيال ميديا صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لنجمة عربية شهيرة، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر عامها الأول، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، كما أشادوا ببرائتها وجمالها.

أنها النجمة المصرية “ياسمين عبد العزيز” التى أستطاعت أن تحصد كم هائل من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصور النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار وحياة المشاهير والفنانين .

في سياقٍ آخر، كانت الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي قد ظهرا في أحدث صورة لهما مؤخرًا، من خلال الحساب الرسمي للأخير عبر إنستجرام، والذى شارك متابعيه بلحظات الرومانسية الذى يعيشها مع زوجته خلال الآونة الأخيرة، حيث اعتاد الثنائي على التفاعل مع متابعيهما من آن لآخر بصور لهما أو توجيه رسائل لبعضهما البعض، وما أن نشر الصورة حتى لاقت تفاعلاً كبيراً من قبل متابعيهما.

وعلى الصعيد الفنى، شهدت الفترة الماضية انتشار أنباء حول تعاون ياسمين عبد العزيز مع زوجها الفنان أحمد العوضي فى مسلسل جديد للعرض فى شهر رمضان المقبل، خاصة أنهما سبق وعملا سوياً فى “مسلسل لآخر نفس” الذى تم عرضه فى شهر رمضان عام 2019 وكان هذا العمل شاهداً على قصة الحب التى جمعتهما وتكللت بإعلان زواجهما فى رمضان الماضى.

وخرج الفنان أحمد العوضي لتوضيح هذه الأمور، مؤكداً أنه بالفعل هناك اقتراحات لتقديم مسلسل جديد يجمعه بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز فى شهر رمضان المقبل، وأنه لا يمانع ذلك خاصة أنهما تعاونا سوياً قبل ذلك فى “مسلسل لآخر نفس”، لافتاً إلى أنه عندما يكون هناك اتفاق نهائى بشأن عمل يجمعهما سواء فى السينما أو الدراما سيقوم بالاعلان عنه مباشرة.