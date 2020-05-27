أعادت مواقع التواصل الإجتماعي تداول صورة نادرة من مرحلة الطفولة لإعلامية شهيره، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلةً تبلغ من العمر 5 سنوات تقريباً، وقد حازت تلك الصورة علي إعجاب عدد كبير من النشطاء، ومنهم من أعتبر أن ملامحها في الطفولة لم تتغير بشكل كبير، ومنهم من أعتبر أن شكلها في الطفولة يختلف كلياً عما هي عليه اليوم.

أنها الإعلامية الكويتية “حليمة بولند” التى تُعتبر من أكثر الإعلاميين أثارة للجدل، والتى تعتبر ظاهرة في الإعلام الكويتي من حيث أسلوب التقديم، الذي جعلها تحصد مجموعة كبيرة من الالقاب أبرزها “ملكة جمال الإعلاميات العرب”، وأفضل مذيعة لسنواتٍ عديدة.

يُذكر أن الإعلامية حليمة بولند قد نشرت مؤخراً مقطع فيديو لها كشفت من خلاله أنها تقوم بتوزيع ليرات ذهبية بمناسبة الاحتفال بعيد القرقيعان، كما اعترفت لمتابعيها أنها استخدمت بول البقر لعلاج شعرها، مما أشعل ضجة كبيرة بين روّاد السوشيال ميديا.