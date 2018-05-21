خمّنوا كم بلغ ثمن فستان اليسا في مهرجان “كان”

أطلت الفنانة اللبنانية ​اليسا​ خلال حضورها في مهرجان كان بفستان أنثوي باللون الزهري من توقيع المصمم اللبناني العالمي ​إيلي صعب​ من مجموعته لربيع وصيف 2018.

وقد بلغ ثمن هذا الفستان حوالي 13،650 دولار أميركي، وتميّز بقماش التول الذي تزيّن بالتطريزات، مع أكمامه الواسعة.

وفضّلت اليسا أن تحمل حقيبة من لون الفستان، وأبقت شعرها منسدلا على كتفيها.

كانت اليسا قد أطلت على السجادة الحمراء برفقة زوجة إيلي صعب “كلودين صعب” من أجل مشاهدة عرض فيلم “كفرناحوم” للمخرجة اللبنانية نادين لبكي الذي نال السعفة الذهبية للجنة التحكيم.