ردت الفنانة اللبنانية المقيمة في السعودية دارين البايض على الهجوم الذي تعرضت له بعد اعلانها عن قرارها بخلع الحجاب مؤكدة انها لا تسعى للشهرة او تصدر الترند.

وقالت دارين البايض، في تصريح لبرنامج “Et بالعربي”, دفاعا عن نفسها: “انا ما طلعت اتكلم في هذا الموضوع علشان ابلبل كلام او علشان تعتقدوا معتقداتكم الغربية التي هي علشان فلوس وشهرة او اي حاجة الحمدلله لا احتاج شهرة ولا احتاج اي حاجة”.

وتابعت “لست من الناس التافهة وانا اكثر انسانة لا احب ان اثير الجدل ولا عندي مشاكل مع احد ولا احب يطلع علي ترند ابدا” واضافت “لكن موضوع زي كده اكيد يطلع ترند فماذا استطيع ان اسوي”.

وختمت “في ناس حتشوف ان دارين شالت الطرحة علشان تثير الجدل وعلشان ترجع تحيي نفسها لكن هذه اخر مرة افهم فيها لأن لن ارجع اتكلم في هذا الموضوع مرة ثانية”.

يأتي ذلك بعد اعلان دارين البايض أمس خلع الحجاب نهائيا وذلك بعد ارتدائها له منذ 10 سنوات، موضحة أن جميع أعمالها الفنية القادمة ستظهر فيها بشعرها مطالبة جمهورها بعدم مهاجمتها واحترام رغبتها.

يذكر ان دارين البايض اشتهرت بتقديمها برنامج “أكشن يا عيال” على “ام بي سي أكشن”، وكان أول مسلسل رسمي شاركت في بطولته حمل عنوان “تكة”، إضافة لمشاركتها في بطولة مسرحية “خواطر شبحة” في السعودية.

كما اشتهرت بإتقانها لتقنية “الليبسينغ” والتي طبقتها في العديد من الفيديوهات الخاصة بها، وحصدت فيديوهاتها على “إنستغرام” و”سناب شات” آلاف المشاهدات والمتابعات.