فاجأت الفنانة اللبنانية المقيمة في السعودية دارين البايض، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها صورة لها من دون حجاب بعد ان كانت ترتديه لمدة 10 سنوات.

وقد نشرت دارين البايض مقطع فيديو أوضحت أسباب خلعها للحجاب قائلة:”أنا أحب أخبركم شيء وأرجو من متابعيني تفهم هذا جيدا لكل من يعرفني داخليا يعرف جيدا بأني من الأشخاص الطيبين والتي لا تؤذي أي أحد”.

وأضافت دارين: “أنا معكم اليوم لأني أريد أن أحكي لكم موقف صغير، ففي البداية هناك أشياء أجبرت عليها واضطررت أن أسلك هذا الطريق لظروف ما خوفا من الناس أحيانا وتأنيب ضمير أحيانا أخرى”.

واوضحت انها لم تعد ترتدي الحجاب منذ فترة وانها تخرج مع صديقاتها بدونه مؤكدة انها لا تعتبر نفسها محجبة.

وعن ظروف ارتدائها الحجاب، قالت انها مرت بفترة تقلب وكانت ترتديه ثم تخلعه الى سن الثمانية عشر عاما حيث التزمت به بشكل كامل غير انها قالت متسائلة “طب ليش انا مني كذابة ليش اكذب ليش اطلع نص الناس تحسبني محجبة ولا كاشفة”.

واضافت “الطرحة موضوع اختياري شيء بينك وبين ربك” واكملت انها لم تلبس الحجاب لانها كانت ملتزمة به بل بسبب الرهبة والخوف من المجتمع.

ثم اعلنت انها ستظهر بعد ذلك من دون حجاب, قائلة “حبيت اقول لكم هذا الشيء لانكم ستروني الفترة الجاية بشعري وحتشوفوا اعمال لي بشعري فحتى ما حد يقول فكت الحجاب علشان مسلسل أو فكت الحجاب عشان افلام واستغفر الله”.

وردت على الهجوم المتوقع عليها بشكل مسبق, فقالت “مش عشان انا فكيت الحجاب يعني ما اعرف الله وتقولوني وتحطولي كلام وعشان اسكت الجميع هذه قرار شخصي وهذا شيء بيني وبين الله والله عالم بنيتي وهو عالم شو انا ابغى وربي عالم فيني انا عبده”.

وأنهت حديثها: “أرجو من الجميع تفهمي وتفهم حالتي فأنا اتخذت هذا القرار لأكون صريحة مع نفسي وحتى لا أخضع أحد ولكي أكون صادقة مع الله أولا”.

يذكر ان دارين البايض اشتهرت بتقديمها برنامج “أكشن يا عيال” على “ام بي سي أكشن”، وكان أول مسلسل رسمي شاركت في بطولته حمل عنوان “تكة”، إضافة لمشاركتها في بطولة مسرحية “خواطر شبحة” في السعودية.

كما اشتهرت بإتقانها لتقنية “الليبسينغ” والتي طبقتها في العديد من الفيديوهات الخاصة بها، وحصدت فيديوهاتها على “إنستغرام” و”سناب شات” آلاف المشاهدات والمتابعات.