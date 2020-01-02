داليا البحيري تكشف عن تفاصيل وفاة إبنتها وما مرت به بعد رحيلها

حلت الفنانة المصرية ” داليا البحيري ” ضيفة في برنامج ” الستات ما يعرفوش يكدبوا ” المذاع على قناة ” cbc ” والتي تحدثت من خلاله وللمرة الأولى عن تفاصيل وفاة إبنتها ” خديجة ” والتي توفت منذ عدة سنوات .

وبدأت حديثها بإنها كانت دائما ما تتسائل إن كان الله يعرفها من بين ملايين البشر ويحبها .. مشيرة إلى أن الإجابة جاءت من الله بإنه يحبها وكانت أكبر كلمة بحبك ولكنها في صورة درس قاس وهو فقدانها لإبنتها الأولى خديجة ووالد إبنتها قسمت .

وقالت داليا البحيري أن وفاة إبنتها كانت راحة بالنسبة للطفلة وراحة لها أيضا قائلة : ” وفاة بنتي كانت راحة ليها وهي تبقى ‏في مكان أحسن .. لإني كنت هتألم في كل مرة أشوفها ومش عارفة اعملها حاجة وعملت اللي عليا .. لأنها كمان مكنتش هتقدر تعيش حياة طبيعية ” .

وتابعت : ” كان أقصى درس وربنا استرد وديعته .. كان أكبر بحبك برغم انها كانت قاسية فيه ناس ممكن تقول ليه وإزاي .. لكن لو كانت عاشت كانت هتتعب جدا وأنا هتعب فربنا خدها علشان أنا أقف على رجلي ” .

وختمت داليا حديثها قائلة : ” ربنا عوضني ببنتي ” قسمت ” وبقيت بعيش معاها كل لحظة مضاعفة ” .

يذكر أن داليا البحيري تزوجت للمرة الاولى من رجل الأعمال ” سعيد جميل ” وأنجبت منه طفلة تدعى خديجة إلا أنها توفيت بعد ولادتها ب 8 شهور جراء إصابتها بمرض نادر .