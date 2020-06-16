نشرت الفنانة المصرية ” داليا البحيري ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” كشفت من خلاله عن نتيجة مسحة فيروس كورونا التي أجرتها بعد إعلان إصابة زوجها بالفيروس .

فكتبت داليا البحيري قائلة : ” أحب اطمنكوا جميعا نتيجة المسحات طلعت وألف حمد وشكر ليك يارب كلها طلعت سلبية ليا وللولاد كلهم والمساعدين في البيت ” .

وتابعت : ” شكرا يارب علي كرمك .. احب اطمنكوا كمان إن حسن الحمد لله كويس وبيشكركم كلكم علي الرسايل والتليفونات بجد حبكم لينا ومساندتكم لينا عندنا بالدنيا وأحلي نعمة من ربنا ” .

وأضافت : ” وآسفة إني ساعات مش بلحق أرد علي كل مكالماتكم أو بضطر اقفل في نص المكالمة عشان دكتور بيتصل علي الناحية التانية أو معمل أو صيدلية ” .

واختتمت داليا البحيري : ” بجد بشكركم علي جمال قلبكم واهتمامكم ودعواتكم لأبو علي حبيب الكل ربنا يقومه بالسلامة وبشكر كل اللي بعت رسالة عشان مقدر لبختنا .. إنتم جميعا فوق الراس وجوه القلب .. ربنا يحفظكم جميعا من كل شر ويحفظ عائلتكم وحبايبكم ” .