واجهت الفنانة ” داليا البحيري ” عددا من الانتقادات والإتهامات بأنها السبب وراء فشل مسلسلها الجديد ” فالنتينو ” .

حيث تحدث بعض المتابعين عن سوء أداء داليا البحيري في المسلسل وأنها إختيار خاطئ ولم توفق في تجسيد الشخصية .

وأشار البعض أيضا إلى إنها لم تحسن التكلم بلهجة أهل طنطا وأنه كان بإمكان بطل المسلسل الفنان ” عادل إمام ” أن يختار ممثلة أخرى أكثر إحترافا بحسب تعبير المنتقدين .

يذكر أن مسلسل فالنتينو يعرض في السباق الرمضاني الحالي ومن بطولة كلا من عادل إمام ودلال عبد العزيز وداليا البحيري وعمرو وهبة ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة وسليمان عيد وحمدي الميرغني .. من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام .