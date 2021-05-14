وضعت الفنانة السعودية داليا مبارك طفلها الثاني، ونشرت أول صور للمولود الجديد مع أبيه وذلك عبر حسابها على انستغرام.

ونشرت داليا مبارك مقطع فيديو لا تتجاوز مدته ثوان، ظهر فيه الأب وهو يحمل المولود الجديد ويتحرك به قليلًا، ليتفاعل محبو الفنانة السعودية معها بكلمات التهنئة.

خلال الأيام الماضية تعرضت الفنانة السعودية داليا مبارك للتنمر القاسي من أحد المتابعين بعد أن وجهت استفتاء للجمهور لاختيار اسم مولودها.

وكانت داليا قد وجهت سؤالاً للمتابعين لتوقع الاسم الذي اختارته لطفلها وعلقت :”ايش تتوقعون اسم البيبي الي اخترناه!؟”. وشارك المتابعون داليا مبارك في توقع اسم المولود إلا أن أحد المتابعين وجه لها إهانة حين كتب في تعليق صادم: “حمار” في إشارة إلى اسم الطفل، وهو ما استفز الفنانة الشهيرة ودفعها للرد عليه بقهوة قائلة :”ايه على اسمك”.