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داليا مبارك تنشر الصورة الأولى لطفلتها “لي لي”

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dalia mubarak

الفنانة السعودية ​داليا مبارك​

شاركت الفنانة داليا مبارك جمهورها، عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستقرام”، بصورتها الأولى مع ابنتها الصغيرة “لي لي سمر”.

وعلقت “داليا”، على الصورة قائلة: “إلى كل الأشياء التي حملتها يدي أنت الأفضل لي”، وتفاعل متابعيها مع صورتها وكلماتها المؤثرة متمنين لهما السعادة والصحة”.

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For all the things my hands have held the best by far is you💕#mylittleangel #blessing #mylily

A post shared by Singer DALIA MUBARAK (@daliamubarakofficial) on

 

وكانت الفنانة داليا مبارك، وضعت طفلتها الأولى الشهر الماضي، وأطلقت عليها اسم “لي لي سمر”، كاشفة في تصريحات سابقة أنها لن تنشر صور ابنتها فور ولادتها، ولكنها ربما ستشارك محبيها بصورها وهي أكبر عمرًا.

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