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داليا مصطفى برفقة اختها.. شاهدوا هل تشبهها؟

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dalia moustafa1

داليا مصطفى

نشرت الممثلة المصرية ​داليا مصطفى​ صورة تجمعها بشقيقتها شيماء، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت داليا مع اختها من داخل السيارة، وعلقت عليها قائلة: “أنا وأختي”.

 

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انا وأختي @shicoo79

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ولاقت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين اشاروا الى الشبه الكبير بينهما.
الجدير ذكره ان داليا مصطفى كانت قد كشفت مؤخرا أن أهم إنجازات عام 2019 بالنسبة لها، والذي أسعدها كثيراً، هو مشاركتها في مسلسلي “قمر هادي” و”حواديت الشانزليزيه”، لأنها تعتبر العملين هما إضافة قوية بالنسبة لها، وأحبت كثيراً التجربتين.

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