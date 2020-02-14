داليا مصطفى برفقة اختها.. شاهدوا هل تشبهها؟

نشرت الممثلة المصرية ​داليا مصطفى​ صورة تجمعها بشقيقتها شيماء، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت داليا مع اختها من داخل السيارة، وعلقت عليها قائلة: “أنا وأختي”.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> انا وأختي @shicoo79 A post shared by Dalia Mostafa (@daliamostafaac) on Feb 14, 2020 at 9:01am PST



ولاقت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين اشاروا الى الشبه الكبير بينهما.

الجدير ذكره ان داليا مصطفى كانت قد كشفت مؤخرا أن أهم إنجازات عام 2019 بالنسبة لها، والذي أسعدها كثيراً، هو مشاركتها في مسلسلي “قمر هادي” و”حواديت الشانزليزيه”، لأنها تعتبر العملين هما إضافة قوية بالنسبة لها، وأحبت كثيراً التجربتين.