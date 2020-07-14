نشرت الفنانة اللبنانية “داليدا خليل”عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عدد من الصور من جلسة تصوير جديدة خضعت لها مؤخراً على أحد شواطئ لبنان الساحلية، وأطلّت داليدا بإطلالة تحبس الأنفاس حيث أعتمدت رداءاً من قطعتين كروب توب بأكمام قصيرة بلون الكوراي وتنورة كشكش بألوان متدرجة بين الوردي الفاتح وبين الوردي الغامق بالإضافة إلى اللون الأصفر .

وأرفقت خليل تلك الصور بالتعليق ،حيث قالت: “Verified البحر صديقي المفضّل.. بشاركه أسراري وهمومي و بخبره عن أحلامي كلّها.. ويمكن أكتر حلم بيراودني اليوم هوي إنو يرجع #لبنان وترجع البسمة وراحة البال لناسه وإنتو؟شو حلمكن اليوم؟” .

في سياقٍ آخر، انتقدت الفنانة داليدا خليل، انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في لبنان، نتيجة لشح مادة المازوت، والتي تأثرت بإرتفاع سعر الدولار الأميركي أمام الليرة اللبنانية، واحتكار عدد من التجار لهذه المادة.حيث نشرت “داليدا، فيديو عبر حسابها بـ”تويتر”، يوثق كيف يعيش أغلب اللبنانيون دون كهرباء، من خلال إنارة المنازل بالشموع وكتبت على الفيديو: ” لبنان عاد لضوء الشمعة”.