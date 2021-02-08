فاجأت الممثلة السورية ​دانا جبر​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، بنشرها صورة ظهرت فيها ببطنٍ منتفخ، وكأنها في أشهر حملها الأخيرة، ما أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين.

وتفاعل المتابعون مع الصورة، إذ كان أغلبهم يتساءلون عن توقيت زواج جبر، خصوصاً أنها لم تصرّح من قبل بأنها في علاقة، فيما تساءل البعض الآخر عن هوية الأب.

ومن ناحية أخرى، أشار بعض المتابعين إلى أن الصورة هي من كواليس تصوير مسلسلها الجديد “سنة ثانية زواج” الذي يشارك في بطولته الممثل السوري يزن السيد، وهو من إخراج يمان إبراهيم، على أن يكون جاهزاً للعرض في رمضان المقبل.





