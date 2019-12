دانا حمدان بإطلالة جريئة بفستان احمر بمناسبة الكريسماس!

View this post on Instagram

2019 you,ve been kind I can’t believe a year had passed already, Merry Christmas to you all 🌲🎄🎄🎄🎄#holiday Christmas #new_year #newbeginnings #love #joy #party #shoping #gifts #iamlimitless #icanandiwill_2020 #DH by @mohamedhosniisph1