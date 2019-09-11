دانة الطويرش تتحدث عن ” عملية شد ” لطفلتها الرضيعة في هذا المكان !!

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفاشينيستا الكويتية ” دانة الطويرش ” برفقتها ابنتها المولودة مؤخرا .

وظهرت دانا بمقطع الفيديو وهي تضع طفلتها على ركبتيها وتراقبها وهي تتعجب إنها لا تتحرك بعد .

ثم أشارت إلى منطقة أسفل الذقن لدى المولودة أو ” اللغلوغ ” وإنها بحاجة إلى الشد .

لترد عليها امرأة لم يظهر بالفيديو سوى صوتها فقط بأن هذا أمر عادي وطبيعي وسيتغير بمرور الوقت .

وانتقد العديد من متابعيها ومن شاهدوا مقطع الفيديو عن ما تحدثت عنه دانة الطويرش وأبدوا استغرابهم عن تفكيرها أو تحدثها بإجراء عملية شد لطفلة رضيعة .. وإنها تدعي عدم معرفة اي أمر يتعلق بالأطفال .