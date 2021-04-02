عبرت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش عن سعادتها بعد تخلصها بشكل نهائي من قضية غسيل الأموال التي شغلت الرأي العام الكويتي مؤخرًا وكانت من أبرز المتهمات فيها، وأعلن مؤخرًا أن النائب العام الكويتي رفع التحفظ عن أموال وحسابات دانة الطويرش وصدر تعميم من بنك الكويت لجميع البنوك بمذكرة النائب العام.

وعن هذا القرار وجهت الطويرش شكرا لجمهورها عبر سناب شات قائلة: “شكراً لكم.. وعقبال الكل ونفرح فرحة وحدة يا رب يا كريم ، الحين أقدر أتكلم.. لأني قبل شوي ما كنت مستوعبة.. الحمد الله يا رب ما قصرتم على حبكم وعلى ثقتكم كل هالشهور وعلى سؤالكم واهتمامكم.. شكرا على الناس اللي ما تغيرت علي ولا قصرت في حقي.. من فرحتي إيدي قاعدة ترجف وأنا بصور.. ومو فاهمة شلون أعبر عن الفرحة اللي أنا فيها.. ويا رب تعطي هالفرحة لكل زملائي وزميلاتي.. وشكرا لكم على المسجات والاتصالات.. والحمد الله دائما وأبدًا”.

أما عبر حسابها في تويتر فقررت الطويرش الرد على جميع الاتهامات والانتقادات التي كانت قد أجلتها حتى صدور حكم البراءة على حد قولها.

هذا واهو مبجر .. الفت كلام من خيالها يمكـن pic.twitter.com/oFTFHbaibW— ‏ᴰᵀ دانا الطويرش (@Daneeda_t) April 1, 2021

وقالت في تغريدة لها: ” ابشـركم اول يوم من غضبي .. اللي كان مدفون ادش من اكاونتي واسوي سيرتش وارد على واحد واحد .. لا ماهـي خوش بشاره”.

وقررت الفاشنيستا الكويتية توجيه ردها بشكل خاص على نجمة السوشال ميديا بيبي عبدالمحسن: ” امبيـه الحين فجاه تذكرت دراما بيبي عبدالمحسن بسنـاب مع المحامي .. والله مادري اضحك ابجي يمكن كانو يبون اتنشن”.

وأعادت الطويرش نشر فيديوهات سابقة لبيبي عبدالمحسن تكشف من خلالها أن تهمة غسيل الأموال التي اتهم بها عدد من المشاهير تتضمن قضايا سرقة أعضاء ودعارة وتجارة بالأطفال.

اهـا زين صاجه والله ، بعد الحين مادري اذا تقدرين تشككين بنزاهة القضاء الكويتي انا مادري واللـه .. حابين نسمع تبريرج pic.twitter.com/QwUxlK0vOu— ‏ᴰᵀ دانا الطويرش (@Daneeda_t) April 1, 2021

وبالرغم من ان بيبي لم تذكر اسم دانة بشكل خاص إلا أنها ردت عليها وقالت: ” كانت فلوسنا كلها من تجاره الاعضاء والارهـاب .. شفتو شفتو الظلم .. اه اه مع دمعتين وافلام واهيه بعد ربع ساعه سوت اعلان”.

كما علقت على فيديو بيبي عبد المحسن بـ ” اهـا زين صاجه والله ، بعد الحين مادري اذا تقدرين تشككين بنزاهة القضاء الكويتي انا مادري واللـه .. حابين نسمع تبريرج”.

وحتى اللحظة لم تخرج عبدالمحسن للرد على الطويرش والحملة التي أطلقتها ضدها بسبب فيديو قديم لها.