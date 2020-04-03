دانييلا رحمة بإطلالة ساحرة وجريئة!

شاركت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة متابعيها على انستغرام بمجموعة صور من احدث جلسة تصوير خصعت لها.
وظهرت دانييلا رحمة في الصور بإطلالة ساحرة وجريئة وعلقت كاتبة: “قلب بدون احلام مثل طائر بدون ريش”.
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“ A heart without dreams is like a bird without feathers “ 🕊
وكانت سيرين عبدالنور قد شبهت دانييلا رحمة بالممثلة العالمية جنيفر أنيستون وذلك في تغريدة عبر حسابها على انستغرام حيث كتبت: “بقولو بيخلق من الشبه أربعين، دانييلا معقول شو بتشبهو بعض”، لتردّ عليها رحمة بالقول: “أول مرة حدا بيشبّهني إلها.. بس معك حق في شبه بيناتنا بهالصورة وانتي مين بتشبهي؟ صرلي ساعة بفكر”.
اول مرة حدا بيشبّهني الها.. بس معك حق في شبه بيناتنا بهالصورة 😍 وانتي مين بتشبهي؟ صرلي ساعة بفكر 😅 https://t.co/9WpPyYR9aB
— Daniella Rahme (@daniellarahme) March 23, 2020