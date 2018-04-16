!دخول مديحة يسري في غيبوبة بعد تدهور حالتها الصحية.. شاهد ماذا قالت مساعدتها عنها

بعد نقلها إلى أحد مراكز العلاج الطبيعي التابع للقوات المسلحة في منطقة العجوزة، من أجل تلقّي العلاج بعد استقرار حالتها إلى حد كبير بحسب الطبيب المعالج، تعرضت الممثلة المصرية ​مديحة يسري​ إلى إنتكاسة صحية إثر دخولها في غيبوبة متقطعة، ما دفع الطبيب للأمر بنقلها إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى مصر الدولي.

وكشف مصدر مطلع في المستشفى أن يسري أصيبت بإلتهاب في المثانة ووصلت حرارتها إلى الـ40 درجة مئوية، وفشلت كل المساعي في تخفيض الحرارة عن طريق الكمادات الباردة والأدوية.

أكدت سهير مساعدة الفنانة القديرة مديحة يسري، أن “سمراء النيل”، مازالت تتواجد في غرفة بالعناية المركزة في مستشفى مصر الدولي، والتي تم نقلها إليها مساء يوم الخميس الماضي، بعد دخولها في غيبوبة متقطعة، أثناء تواجدها في مركز تأهيل القوات المسلحة في العجوزة.

وقالت سهير : “الفنانة الكبيرة استفاقت من الغيبوبة، وبدأت في التعرف على المحيطين بها، ومن بينهم الفنانة نبيلة عبيد التي حرصت على زيارتها بالمستشفى، لكن مازالت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، ومن تورم في الوجه وانتفاخ في البطن”.

وطلبت سهير من كل محبي “سمراء النيل”، الدعاء لها بالشفاء، وأن تخرج من أزمتها الصحية بسلام.

مديحة يسري، واحدة من أبرز الممثلات المصريات، لها في رصيدها أكثر من مئة فيلم سينمائي شاركت في بطولتها مع عدد كبير من الممثلين المصريين وتنوعت الأفلام ما بين الكوميدي والتراجيدي والاجتماعي، كما تميزت برقتها وأسلوبها الهادئ.