شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بمجموعة من الصور ظهرت من خلالها مع زوجها رجل الأعمال المصري “هاني سعد” في أحد المناسبات العامة، ولفتت درة الانتباه إليها بزيادة وزنها بشكل ملحوظ.

وظهرت درة مرتدية فستانًا واسعا، باللون الأسود، وفي المنتصف حزام ذهبي أضفى على الإطلالة المزيد من الأناقة، إضافة إلى حذاء أسود وحقيبة حمراء. واعتمدت درة تسريحة الشعر المنسدل الناعم، والماكياج الهادىء، كما ارتدى زوجها رجل الأعمال هاني سعد بدلة باللون الأسود.

في سياقٍ آخر، قامت درة خلال الفترة الماضية بزيارة لصالح أحد المستشفيات الخيرية ونشرت صورة لها من داخل المستشفى وعلقت عليها: “سعيدة بزيارتي لمستشفى النّاس للأطفال لعلاج القلب بالمجان وهي الأكبر في الشرق الأوسط وجولتي فيها برفقة الدكتورة أنيسة حسّونة وانبهرت بمستوى المستشفى وكل العاملين فيها وأتمنى من قلبي الشفاء لكل الأطفال”.

وظهرت درة مؤخرا عبر حسابها علي فيسبوك بفستان زفاف ونشرت تعليق مصممة الفستان علي الصورة وجاء به “في هذه الصور الحصرية لـ هاربرز بازار العربية، تعرض درة زروق فستان عروس خلاب يمتاز بالتطريز الفلسطيني من المصممة الفلسطينية نيفين القاضي، هذا الفستان تحديداً يحمل رسالة قوية، كان من الضروري أن ترتديه سيدة قادرة على إيصال هذه الرسالة، ولم أجد أجدر من النجمة درة كونها جمعت الثقافة والحضور والجمال معاً، تقول المصممة التي تؤكد عبر إبداعاتها أن التراث العربي يجب أن يكون حاضراً في مشهد الأزياء العالمية”.

وعلي الصعيد الفني، كانت أخر أعمال الفنانة درة زروق “مسلسل إلا انا” الذي شاركت في أحد حكاياته . بعنوان “أول السطر” وشاركها البطولة، عمر الشناوي، ريم عبد القادر، ومن إخراج محمود كامل، وتدور القصة حول شخصية لا تتحمل أي مسؤوليات بحياتها وتفاجئ مرة واحدة بتحمل مسؤولية 3 أطفال قامت بتبنيهم، ويوجد في المسلسل خط رومانسي حيث يتصارع شخصان على حب درة.