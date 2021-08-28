حلت الفنانة التونسية ” درة ” ضيفة مع المذيعة ” إنجي علي ” في برنامجها أسرار النجوم المذاع على إذاعة نجوم إف إم .

وخلال اللقاء تحدثت درة عن علاقتها بأسرة الفنان الراحل ” سمير غانم ” وزوجته الفنانة الراحلة ” دلال عبد العزيز ” وعلاقة الصداقة التي تربطها بإبنتيهما دنيا وإيمي .

فأشارت درة إلى أنها كانت قريبة لهذه العائلة واصفة منزلهم ب ” أكرم وأطيب البيوت ” التي دخلتها في مصر حيث كانت تشاركهم الاحتفال ويستضيفونها في العديد من المناسبات عندما تكون بمفردها في مصر .

وأضافت الفنانة التونسية داعية لدنيا وإيمي سمير غانم بالصبر على رحيل والديهما فقالت : ” ربنا يصبرهم لإنه صعب جدا لإنهم كانوا شخصيات جميلة جدا الأب والأم ” .

وتابعت عن ذكرياتها مع الفنانة دلال عبد العزيز بأن الأخيرة كانت لا تستخدم تطبيق ” واتس آب ” وكانت تعتمد على المكالمات الهاتفية ولكنها قبل وفاتها بفترة بدأت في استخدامه وأرسلت لها رسالة عبارة عن تسجيل صوتي تهنئ درة بزفافها على رجل الأعمال ” هاني سعد ” بسبب عدم تمكنها من حضور الحفل .

واستكملت درة مؤكدة على أنها تستمع لهذا التسجيل كل فترة : ” بقعد اسمع صوتها وهي بتباركلي يا حبيبتي وكده .. فبقول الله يرحمها وأكيد في الجنة من طيبة قلبها وحبها للناس وأم وتلقائية وحقيقية ومش منافقة وممكن تقولك حاجة في وشك لو عملتي حاجة مش حلوة .. ده اللي بيفضل ” .