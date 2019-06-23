درة تقذف جبهة أحد متابعيها : ” نضيفة من يوم ما اتولدت”

نشرت الفنانة التونسية ” درة ” صورا جديدة لها من آخر جلسة تصوير خضعت لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” .
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90s vibes 💋 #lovethisera صور بروح التسعينات #ninetees #edgy #streetstyle #Dorra
ليأتي أحد متابعيها معلقا تعليقا مهينا لها قائلا : ” نضفت من يوم ما جت مصر ” .
ولم تتجاهل درة التعليق وقامت بالرد عليه قائلة : ” لا نضيفة من يوم ما اتولدت ” .
مما أثار حالة من الجدل بين المتابعين الذين أبدوا دعمهم لموقف درة رافضين الإهانة أو أي تعليق سئ يتم كتابته .