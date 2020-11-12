نشرت النجمة التونسية درة عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور «إنستقرام»، فيديو جديد من كواليس حفل زفافها، الذي أقيم مساء الاثنين الماضي، وذلك في حضور مجموعة من أصدقائها المقربين من داخل وخارج الوسط الفني؛ حيث وَجّهت رسالة شكر لكل الأصدقاء والفنانين الذين حضروا حفل زفافها على رجل الأعمال هاني سعد.



درة تشكر المباركين لزواجها



وعَلّقت «درة» على الفيديو، قائلة: «شكراً لكل أصدقائنا وأحبّائنا الذين شاركونا هذا اليوم الجميل الذي كان أجمل بوجودكم وكنتم الأهل والقلوب الصافية النقية».



وأضافت: «أحبّكم وأتمنى لكم كل السعادة دايما مثلما أسعدتمونا، وشكراً على كل المباركات والتهاني من أهلي وأهل زوجي والأصدقاء والجمهور العزيز في تونس ومصر وكل الوطن العربي».



هدية هند صبري لدرة

هدية هند صبري لدرة



كما شاركت أيضاً درة هدية مواطنتها النجمة التونسية هند صبري، وذلك عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع «إنستقرام»، بمناسبة حفل زفافها، حيث أهدتها هند صبري باقة ورد تحمل عبارة تهنئة قالت بها: «ألف مبروك.. مع أطيب تمنياتي القلبية بالسعادة والتوفيق»، لتُعَبِّر درة عن سعادتها بها مُعَلِّقة: «شكراً بنت بلادي الغالية».



درة تنفي مخالفتها القانون التونسي

رسالة ترد على مروجي الشائعات

يذكر أنّ النجمة التونسية درة احتفلت، الاثنين، بزفافها على رجل الأعمال المهندس هاني سعد، في أحد فنادق مدينة الجونة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين ونجوم الفنّ، حيث حَسَمت الجدل عقب زواجها من رجل الأعمال هاني سعد وتداول الكثير من الشائعات بأنّه لم يُطَلّق زوجته الأولى ممّا يعني أنّ النجمة التونسية ستكون الزوجة الثانية وهو ما يجرمه القانون التونسي، وهو ما نفته درة في تسجيل صوتي، مؤكدة أنّ زوجها مطلق وأراد أن يبدأ حياته من جديد معها.

رسالة درة لمروجي الشائعات

من حفل زفاف درة



وقالت درة: «أشكر كل من بارك لي وفرح لي. كنت أتمنى كل أصحابي من تونس يكونوا موجودين لكن للأسف ظروف كورونا منعت… حبيت أأكد أنني مرتبطة برجل مطلق اختار يعاود حياتو معايا وأقول لمن يروجوا الشائعات ويصطادوا في الماء العكر ربي يهديهم… كل إنسان حر في اختياراته وحياته الخاصة… أنا اخترت رجلاً يحبني ونحبه والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي إلى ربي وجهنا له لأننا نحبو بعضنا… وأتمنى الناس توقف كلام شوية علي وشكرا لكل من فرح لي».



وتابعت درة: «ونحب نضيف حاجة أخرى هذي أول مرة وآخر مرة سأتكلم فيها عن الموضوع اطلب بكل احترام ولطف وتقدير واحترام من الناس والصحافيين ما يسألونيش في الموضوع هذا… أنا كفنانة وشخصية عامة نحب نتكلم فيما يخص أعمالي الفنية لكن حياتي الخاصة تخصني أنا فقط».



جدير بالذكر أنه بسبب الجدل الذي رافق زواج درة من رجل على ذمته سيدة أخرى، كشفت درة عن إصابة والدتها بانسداد في الشرايين متأثرة بحملة النقد الموجهة لابنتها بعد زواجها من رجل الأعمال هاني سعد، وناشدت درة متابعيها عدم التطرق لأية موضوعات تخص حياتها الزوجية حرصا على سلامة والدتها، وقامت بعدها بإغلاق حسابها على موقع الفيس بوك واكتفت بالصفحة الموثقة التي تحمل اسمها.



كما نشرت المناشدة عبر حسابها الشخصي على موقع «فيسبوك» قبل أن تغلقه، وقالت: «أرجو من الجميع التوقف عن نشر أي شيء يخص حياتي الخاصة، أمي عندها انسداد في الشريان وتعبت من إمبارح صحافة وضغط، ومنعتوها حتى من الفرحة ببنتها». وأضافت: «دعوا الخلق للخالق ليس لأجلي، لأجل أمي على الأقل، اهتموا بموضوع آخر يا معشر الملائكة المزيفة فرغوا فيه سمومكم وأحقادكم وشكرا لكل الناس الجميلة والقلوب الصافية اللي فرحتلي».