انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء حول عقد قران الفنانة التونسية درة على رجل الأعمال هاني سعد عبد الوهاب في الجونة بعد مرور أشهر على أنباء ارتباطهما.

ونفت الفنانة درة ما تردد حول عقد قرانها على هاني سعد في الجونة لافتة إلى أن ما نشر غير صحيح بالمرة وصرحت لموقع “المصري اليوم” قائلة “أنا حاليًا أتواجد في القاهرة ولا يوجد اليوم عقد قرآن”

ومنذ شهر ابريل الماضي انتشرت أنباء عن ارتباط درة برجل الأعمال هاني سعد عبد الوهاب.

بدأت القصة عندما نشرت درة صورتها وهي تجلس داخل سيارة “مرسيدس” أخفت من لوحتها المعدنية “الحروف” مكتفية بإظهار الرقم 1.







لم يتوقف الأمر عند هذا وحسب، بل زادت الشكوك بعد تعليق هاني على صورة لدرة عندما كتب لها “أحبك” لترد عليه “أحبك أيضا”، وهو ما اعتبره البعض إعلان لحبهما وعلاقتهما.