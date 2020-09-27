شاركت الفنانة التونسية “درة زروق” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً ، بإطلالة كلاسيكية بالأبيض والأسود، وفستان قصير أبرز أنوثتها، موجهة رسالة إلى جمهورها. .

وظهرت درة في الصور بإطلالة جذابة كلاسيكية خطفت بها الأنظار كعادتها، واستعرضت بها رشاقتها، داخل “يخت” وسط البحر. وأرفقت درة تلك الصور بالتعليق قائلة :”حاول دائماً أن تبحث عن سلامك الداخلي”. وتفاعل الجمهور معها مشيدين بجمالها وأناقتها.

وفي وقت سابق، خطفت الفنانة التونسية درة، الأنظار إليها بجلسة التصوير الجديدة التى خضعت لها على أحد الشواطئ وظهرت فيها وكأنها عروس بحر تخرج من المياه، وحرصت درة على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام ببتلك الصور، التى ارتدت فيها فستانا وسط المياه وتحت أشعة الشمس، وسرعان ما حصدت على عدد كبير من التعليقات والإعجابات.

وعلي الصعيد الفنى، شاركت الفنانة درة في سباق رمضان 2020 بـ”مسلسل الحرملك 2″ المسلسل السوري اللبناني، وهو عمل تاريخي يحكي عن الحقبة العثمانية، وتطرقت أحداث الجزء الثاني للعديد من التفاصيل التاريخية، ومنها خلع السلطان عبد العزيز الأول وإفلاس ‏الدولة العثمانية، واستغلال الفرص بطرق غير شرعية‎.