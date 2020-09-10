شاركت الفنانة التونسية “درة زروق” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً ، بإطلالة كلاسيكية ستعرضت من خلالها رشاقتها وخطفت بها الأنظار .

وظهرت درة في إطلالتها مرتدية فستان تايبست من الصوف، برقبة قصيرة، “كت” دون أكمام، تميز بكونه قاتم اللون، ومُجسم. واعتمدت الفنانة على الشعر الويفي، مع المكياج الهادئ، مع حذاء وحقيبة بدرجة من درجات النيود. وتفاعل الجمهور مع إطلالة الفنانة التونسية معبرين عن إعجابهم الشديد بها.

في سياقٍ آخر، خطفت درة الأنظار بظهورها في فرح الفنانة هند عبد الحليم، والتي احتفلت بزفافها على كريم قنديل، وسط حضور عدد من نجوم الفن الذين شاركوا مع جمهورهم اللقطات الأولى لحفل الزفاف. وكان من بين المدعوين الفنانة درة، التي ظهرت مرتدية فستان أنيق باللون الأزرق، ونشرت صور من حفل الزفاف معلقة عليها: “الحب لا يتعلق بعدد الأيام أوالشهور والسنوات التي تقضونها معاً، الحب يتعلق بمقدار مدى حبكم لبعضكما البعض أتمنى لك كل التوفيق يا جميلتي”.

وعلي الصعيد الفنى، شاركت الفنانة درة في سباق رمضان 2020 بـ”مسلسل الحرملك 2″ المسلسل السوري اللبناني، وهو عمل تاريخي يحكي عن الحقبة العثمانية، وتطرقت أحداث الجزء الثاني للعديد من التفاصيل التاريخية، ومنها خلع السلطان عبد العزيز الأول وإفلاس ‏الدولة العثمانية، واستغلال الفرص بطرق غير شرعية‎.