دريد لحام ردا على شائعة وفاته : ” اعتبروني ميتا “

وفقا لتصريحات الفنان السوري ” دريد لحام ” لموقع ” الفن ” حول شائعة وفاته التي ترددت في الساعات الأخيرة الماضية .

أشار دريد لحام إنه لم يعد يكترث بمثل هذه الشائعات أو يحرص على التعليق أو الرد عليها والتي باتت تلاحقه بشكل مستمر .

وأضاف دريد أن مواقع التواصل الإجتماعي أصبحت شيئا سيئا وتنهش في المجتمع العربي الذي يعاني من الأساس من العديد من المشاكل .

وعلق دريد لحام قائلا : ” البعض يريدني أن أموت وليكن ذلك .. إعتبروني ميتا .. اكذبوا على أنفسكم وعلى الناس وترحموا عليّ .. لا مشكلة ” .

وعلى صعيد آخر كشف دريد لحام عن بدء التحضيرات لفيلمه الجديد مع المخرج السوري ” باسل الخطيب ” والذي يعتبر التعاون الثاني بينهما بعد فيلم ” دمشق حلب ” .