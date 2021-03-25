استعاد عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صوراً نشرتها الفنان التونسية درة منذ أيام قليلة على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وظهرت فيها مع زوجها رجل الأعمال هاني سعد، وعبّرت من خلال التعليق عليها عن فخرها به حيث كتبت: “أنا فخورة به”. وأحدثت الصور ضجة كبيرة في أوساط المتابعين وتفاعل معها في الساعات الماضية الكثيرون.









واللافت أن بعض هؤلاء شككوا في كون درة تعيش حياة سعيدة مع زوجها، وكتب أحدهم: “هذا الشخص تزوجك فقط ليتصور معك ويظهر معك في أي مكان تروحين. بغا الشهرة ديالك استغلك”. وعلّق آخر ساخراً: “مبين قديش بتحبيه من مسكة اليد ركزوا عليها يا جماعة”. وكانت متابعة قد أثارت استياء درة من خلال تعليقها: “الصورة الوحيدة اللي بتضحكي فيها من قلبك وبقيت صورك من يوم ما اتزوجتِ أحس الابتسامة مصطنعة… ربنا يسعدك”.





ولم يكن من درّة إلا أن ردّت عليها بالقول: “لأ مش الصورة الوحيدة وأنا ما بنشرش كل صوري والإنسان مش لازم يضحك في كل الصور عادي”.