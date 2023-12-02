تحل الإعلامية دعاء فاروق وزوجها في ضيافة الإعلامي الدكتور عمرو الليثي ببرنامج «واحد من الناس» في أول ظهور لهما ببرنامج تليفزيوني، وذلك في العاشرة مساءً الإثنين المقبل على شاشة قناة الحياة.

أول ظهور تليفزيوني لدعاء فاروق وزجها

يأتي ظهور دعاء فاروق كأول ظهور تليفزيوني وفي حلقة المشاعر الإنسانية، وتتناول الحلقة كشف أسرار وكواليس خاصة تذاع حول إصابة زوج دعاء فاروق بسرطان القولون والظروف الصعبة التي صاحبت اكتشاف ذلك المرض، وكيف وقفت بجوار زوجها، وأيضًا محنة المرض لدعاء فاروق والتي تكشفها لأول مرة حول عملية استئصال الرحم وتعليقها على هذه الأزمة الصحية.

ملخص لقاء دعاء فاروق وزوجها مع عمرو الليثي

كما تتناول حلقة لقاء دعاء فاروق بداية التعارف بينهما وكيف نشأة علاقة الحب، وتكشف دعاء في انفراد لـ«واحد من الناس» أن حبيبها هو أصغر منها سنًا، كما تتحدث عن عملها كمضيفة طيران ثم مذيعة وقرارها ارتداء الحجاب، وأفضل الحلقات التي قدمتها، ومَن الشخصية التي تتمني استضافتها في البرنامج، كما يتحدثان خلال الحلقة عن حياتهما الخاصة وأولادهما: مختار ومحمد وراقية «روكي».

ومن المتوقع أن تثير الحلقة العديد من ردود فعل إيجابية، حيث سيتعرف الجمهور على جوانب جديدة من حياة دعاء فاروق وزوجها، كما ستسلط الضوء على قضية السرطان وأهمية الوقاية منه.

من هي دعاء فاروق؟

الإعلامية دعاء فاروق تعد واحدة من أشهر مذيعات البرامج الإجتماعية فى مصر، حيث تقدم محتوى مختلفًا تمامًا من خلال برنامجها “اسأل مع دعاء” والذى يذاع على قناة النهار، فالبرنامج يتنوع ما بين الفقرات الإجتماعية والدينية والإنسانية، كما يسلط الضوء على نماذج بشرية ناجحة وملهمة.

تخرجت دعاء فاروق من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية – جامعة طنطا، وعملت كمضيفة أرضية للطيران الأجنبي في مطار القاهرة، ثم عملت بشركة “مالتي ناشيونال” أصبحت مسؤولة عن قسم المبيعات فيها. انطلاقتها كانت من خلال شبكة راديو وتلفزيون العرب ART كمتدربة عام 1998، برفقة مع عدد من زملائها منهم: دعاء عامر و كريم كوجاك،

وخلال فترة التدريب قررت الإدارة أن تقوم بتقديم مهرجان الأغنية الدولي الخامس على قناة الموسيقي ART، وكان المهرجان بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بحضور عدد كبير من النجوم العرب بعد المهرجان قدمت أول برنامج في الشبكة وهو “ألو ART”، قدمت فيه فقرة الأخبار الخفيفة في رمضان شاركت مع زميلتها دعاء عامر في تقديم خيمة رمضانية كانت تقدمها الإعلامية ليليان إندراوس.

ووقتها قرروا أن تقدما كواليس فوازير “أبيض وأسود” التي قام ببطولتها الفنان محمد هنيدي وعلاء ولي الدين وأشرف عبد الباقي؛ في برنامج يحمل عنوان “عملوها إزاي”، وطلبت من إدارة المحطة وجود مذيعة ربط لتقديم هيفاء وهبي وأحمد السقا، ووقع الاختيار على دعاء فاروق وعلى زميلتها وقدمت معها برنامجا بعنوان “خليك معنا”، والذي كان يعتبر أول برنامج شبابي يقدم لمدة ساعتين على الهواء مباشرة.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »