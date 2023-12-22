كشفت الإعلامية دعاء فاروق عن فارق العمر بينها وبين زوجها عماد مختار، مشيرة إلى أنها تسبقه فى العمر بأكثر من 6 أشهر.

وأضافت «دعاء»، خلال حلولها ضيفة وزوجة ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي، قائلة: «تزوجت من عماد منذ 20 عاما وتزوجنا بسرعة فى خلال شهرين، وربنا أكرمنا ببعض، ووالدته طيبة جدا وهذا شجعنى على الزواج، أنا أكبر من عماد زوجى بـ ٦ شهور».

دعاء فاروق: أنا أكبر من زوجي بـ6 شهور وتزوجنا في شهرين

وأضافت: «اللقاء كان بالصدفة ولم أكن أعلم أنه جاء ليراني ويتعرف عليا وكانت مفاجأة لى وله، وتم الاتفاق على الزواج وبسرعة أنهينا كافة التفاصيل وهو كان يريد الزواج بسرعة، وكانت لوالدته دور مهم فى إتمام الزواج».

وتابعت «دعاء»: «أحيانا أتأخر عن البرنامج وأقول لهم كنت بحمر الكبدة، والآن هناك من يساعدنى فى أمور البيت»، مشيرة إلى أن زوجها عماد مختار يشبه شخصية (سى السيد) فى المنزل، إذ إنهما أخذا بعض الوقت حتى يحدث بينهما اتفاق فى الرأي، حيث إنها تحرص دائما على حضور حفلات القنوات وزوجها كان يرفض.

من هي دعاء فاروق؟

الإعلامية دعاء فاروق تعد واحدة من أشهر مذيعات البرامج الإجتماعية فى مصر، حيث تقدم محتوى مختلفًا تمامًا من خلال برنامجها “اسأل مع دعاء” والذى يذاع على قناة النهار، فالبرنامج يتنوع ما بين الفقرات الإجتماعية والدينية والإنسانية، كما يسلط الضوء على نماذج بشرية ناجحة وملهمة.

تخرجت دعاء فاروق من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية – جامعة طنطا، وعملت كمضيفة أرضية للطيران الأجنبي في مطار القاهرة، ثم عملت بشركة “مالتي ناشيونال” أصبحت مسؤولة عن قسم المبيعات فيها. انطلاقتها كانت من خلال شبكة راديو وتلفزيون العرب ART كمتدربة عام 1998، برفقة مع عدد من زملائها منهم: دعاء عامر و كريم كوجاك،

وخلال فترة التدريب قررت الإدارة أن تقوم بتقديم مهرجان الأغنية الدولي الخامس على قناة الموسيقي ART، وكان المهرجان بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بحضور عدد كبير من النجوم العرب بعد المهرجان قدمت أول برنامج في الشبكة وهو “ألو ART”، قدمت فيه فقرة الأخبار الخفيفة في رمضان شاركت مع زميلتها دعاء عامر في تقديم خيمة رمضانية كانت تقدمها الإعلامية ليليان إندراوس.

ووقتها قرروا أن تقدما كواليس فوازير “أبيض وأسود” التي قام ببطولتها الفنان محمد هنيدي وعلاء ولي الدين وأشرف عبد الباقي؛ في برنامج يحمل عنوان “عملوها إزاي”، وطلبت من إدارة المحطة وجود مذيعة ربط لتقديم هيفاء وهبي وأحمد السقا، ووقع الاختيار على دعاء فاروق وعلى زميلتها وقدمت معها برنامجا بعنوان “خليك معنا”، والذي كان يعتبر أول برنامج شبابي يقدم لمدة ساعتين على الهواء مباشرة.

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