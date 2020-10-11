دعت الفنانة المصرية الشابة مايان السيد، الى مقاطعة حفل الفنان المغربي سعد لمجرد، المقرر إقامته في مصر،والذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، على خلفية اتهامه بعدد من قضايا الاغتصاب.

ونشرت «مايان» صورًا للمطرب المغربي عبر خاصية “الستوريز” على انستغرام، وكتبت على واحدة «مُغتصب»، بينما كتبت على أخرى: «نعمل إيه لو فنان مشهور عالمي ليه شهرة كبيرة وشعبية هايلة لكنه متهم بالاغتصاب هيحيي حفلة كبيرة؟».

وكان قد أثار الاعلان عن حفل سعد لمجرد في مصر الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق بعض المغردون هاشتاج #مش_عايزين_لمجرد_في_مصر لمقاطعة الحفل، وذلك بسبب اتهامه في عدد من قضايا الاغتصاب والذي تعرض للعقوبة بسببها.

يذكر انه تم اتهام سعد لمجرد بعدد من قضايا الاغتصاب حيث اُلقي القبض عليه أول مرة للاشتباه في ضرب امرأة واغتصابها في نيويورك عام 2010 لكنه غادر الولايات المتحدة بكفالة ولم يعد منذ ذلك الحين.

وبعد ست سنوات، اتهم بالاعتداء على شابة فرنسية واغتصابها في فندق في باريس. وأُطلق سراحه بكفالة في إبريل 2017 في انتظار المحاكمة.

وقبيل إطلاق سراحه، قالت صحيفة لو باريزيان الفرنسية إن لمجرد اعتدى جسديا على امرأة فرنسية من أصول مغربية في مدينة الدار البيضاء المغربية منذ عامين وقالت إنها أبلغت الشرطة عن الحادث، ولكنها اضطرت لسحب البلاغ تحت ضغط الأسرة.

وكان آخر هذه الفصول نهاية أغسطس 2018 عندما وجهت إلى المغني تهمة اغتصاب ثالثة بعدما تقدمت شابة بشكوى إثر سهرة في سان تروبيه (الكوت دزور).

وقد أوقف منتصف سبتمبر قبل أن يفرج عنه في الخامس من ديسمبر بشروط ترغمه على الإقامة في باريس خلال التحقيق الذي يتولاه قاضي التحقيق في دراجينيان (جنوب شرق).

وأضيفت هذه القضية إلى اتهامات سابقة وجهتها امرأتان يحقق فيهما قاض باريسي معا.