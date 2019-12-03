دفاعًا عن أحلام.. فجر السعيد تشن هجومًا حادًا على مريم الكعبي ‎

هاجمت الإعلامية الكويتية “فجر السعيد”، الإعلامية الإماراتية “مريم الكعبي”، بعد قيام الأخيرة بمهاجمة الفنانة “أحلام”.

وقالت “الكعبي” في تغريدة عبر حسابها الشخصي بتويتر: ‏“شيرين وأحلام وعشرات الأسماء الفنية المشهورة فنانون لا يمكن تصنيفهم كقوة ناعمة لأن تأثيرهم سيىء جدًا، إنهم مثال حي على تهميش الثقافة وتكريس التسطيح والاهتمام بالشكليات دون المضمون، ومن يدافعون عنهم بجهل يدعمون التأثير السلبي الذي يقمن به والذي جعلنا نتناسى قيمة القوة الناعمة“، على حد قولها.

وردت “فجر السعيد” على التغريدة منتقدة الزج بأحلام في موضوع شيرين قائلة: ‏“تبين تنتقدين ‎شيرين انتقديها شكو رازه اسم أحلام بالموضوع ؟!!!! مو معقول كرهك لأحلام مسيطر عليك لدرجة ماتقدرين تنتقدين أحد إلا ولازم اسم أحلام بالنص ترا أحلام نجمة النجوم غصبن عليك“.