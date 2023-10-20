اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء تفيد بزواج الفنانة المصرية ياسمين صبري، الأمر الذي احدث ضجة وتسائل الجمهور عن صحته.

الفنانة ياسمين صبري تعتبر واحدة من نجمات الفن في الوطن العربي ودائما ماتحقق النجاح من خلال أي دور تقوم بتأديته.

ياسمين صبري بفستان الزفاف

بعد انفصال الفنانة ياسمين صبري عن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة لاحقتها شائعات كثيرة وتم ربط اسمها بالعديد من الاسماء.

وتصدر اسم ياسمين صبري محركات البحث في قوقل بعد أن أعلنت صفحة “شربليتا” المهتمة بأخبار الفنانين عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام خبر زواجها.

صفحة شربليتا لم تكتفي بنشر اعلان خبر الفنانة ياسمين صبري، بل اكدوا انها متزوجة منذ فترة من رجل أعمال عربي لم يكشفوا هويته، ودفع وزنها ذهبا لتوافق عليه.

حقيقة زواج ياسمين صبري من ثري عربي

لكن حتى الآن لم يتم تأكيد أو نفي هذا الخبر من قبل هيفا وهبي أو ممثليها، الأمر الذي يجعله محل شائعات.

أحدث ظهور إعلامي لـ ياسمين صبري

وظهرت الفنانة ياسمين صبري قبل ايام مع الاعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية، كشفت من خلاله عن العديد من الأسرار الخاصة بها والتي تجعلها أكثر سعادة وراحة.

وقالت ياسمين إنها إذا توقفت عن ممارسة التمارين الرياضية فستشعر بآلام في جسمها. وأضافت : “طول عمري من وأنا سني 4 سنين بلعب رياضة وجدّتي خلّتني أمارس السباحة، ولغاية سن 18 سنة كنت سبّاحة محترفة في بطولات وسفريات باسم مصر”

ياسمين صبري في انتظار فيلمها الجديد مع محمد إمام

تنتظر ياسمين صبري عرض “فيلم أبو نسب” مع محمد إمام وماجد الكدواني وهالة فاخر وعلاء مرسي، ومحمد لطفي، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداث فيلم “أبو نسب” في إطار حيث يقدم محمد إمام دور طبيب، بينما تقدم هالة فاخر شخصية والدته، ويجسد ماجد الكدواني دور والد ياسمين صبري، وفي هذا الفيلم يعاني محمد إمام من أزمة النسب ويكشف الفيلم المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم البعض إلى جانب المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الشباب، ويعد هذا التعاون الثالث بين ياسمين صبري ومحمد إمام.

فيلم “البعبع”

يُذكر أن عرض مؤخرًا للفنانة المصرية ياسمين صبري “فيلم البعبع” داخل سباق عيد الأضحى 2023 المنقضي.

شارك في بطولة فيلم البعبع أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن “توتا”، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل والفيلم من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر.

تدور أحداث الفيلم في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور أبنائه الاثنان في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيء منذ ولادتهما، فيضطر الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

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