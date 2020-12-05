نشرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود عبر حسابها على إنستقرام، صورة حديثة لها ظهرت خلالها وهي على سرير المستشفى حيث بدى وجهها ملفوف بالشاش وذلك بعد خضوعها لعملية تجميل.

وكانت خلود نشرت صورة لها وقت الاستعداد قبل دخول العملية الجراحية لإجراء تجميل بالأنف والفم، مطالبة من متابعيها الدعاء، ثم نشرت صورة أخرى لها بعد الخروج من غرفة العمليات.



وعلقت على خروجها من العمليات قائلة: ““الحمدالله طلعت بالسلامة و انا بخير شكراً لكل اللي يحاتوني و سألوا عني.. شكراً على خوفكم و حبكم و دعواتكم الطيبة لي”.

وأضافت: “مافي ألم ولا شي الحمدالله بس عيوني متفوخه و اذوني وايد تعورني لأنه خذوا منها غضروف.. أحبكم وايد و الحمدالله أنا بخير و بس يخف الورم راح اطلعلكم بالنيو لوك “.

وتابعت: “حلو لون الشدو البنفسجي ها بس يبيله اي لاينر.” في إشارة لتأثير العملية على وجهها.