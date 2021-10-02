شبَّهت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، زوجها الموديل الأردني أمين الغباشي، بالفنان المصري تامر حسني.

ونشرت الدكتورة خلود عبر حسابها في “سناب شات” صورة حديثة لزوجها أمين، وأرفقتها بتعليق قائلة: “يُشبه الفنان تامر حسني، وإلا ماذا سوف تقولون؟”.

وجاءت أغلب التعليقات حول وجود اختلاف في الملامح بين الغباشي وحسني، وقد يشبه الثنائي بعضهما في ستايل اللحية فقط.

وكانت الدكتورة خلود قد احتفلت باليوم الوطني السعودي مرتدية الزي العسيري، واستعرضت الفاشنيستا الكويتية إطلالتها إلا أنها أشعلت منصات التواصل بلمسات المكياج التي اعتمدتها، حيث ظهرت وهي تضع وشم على منطقة الذقن، وهو ما أثار الجدل بين المتابعين.

وانتقد البعض اعتماد دكتورة خلود على وشم الوجه، مؤكدين على أن السعوديات لا يضعن أي وشوم على وجوههن، فيما اعتبر آخرون أن الإطلالة تليق بالفاشنيستا الكويتية.