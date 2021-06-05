شاركت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد كيفية قضاء زوجها المودل امين لوقته في المسبح في منزلهم.

ويسمع صوت الدكتورة خلود في بداية الفيديو وهي تصرخ “خيانة” ليظهر بعدها زوجها وهو يتناول المنسف في المسبح.

وتابعت خلود ضاحكة “الناس تحط الفواكه والاجبان والبسكويت المصفف ونحن نحط منسف”.

وكانت الدكتورة خلود قد أثارت الجدل مؤخرا أنّها في صدد وضع طقم أسنان من الذهب الخالص، وتنتظر تصميمه لها خصيصاً.

وقالت الدكتورة خلود في فيديو نشرته عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”: “أنا أعشق الذهب وناطرة طقم أسنان من الذهب، وراح أركّبها، وكمان أنا أحب أكافئ نفسي كثيراً، لذلك كل شهر لا بد أن أشتري قطعة من الذهب لنفسي مكافأة لها، لازم الواحد يحب نفسه، وأنا أحب الذهب كثيراً”.