نشرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود مقطع فيديو يرصد لحظة إنقاذ شقيقها الذي بدا في حالة إعياء شديدة وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرفقت الدكتورة خلو الفيديو بتعليق :“إنقاذ شاب من الغرق المحقق بأحد شاليهات بنيدر بعد تعرضه لضربة شمس وفقدانه الوعي وتعطل دراجته“.

وتابعت الدكتورة خلود على الفيديو قائلة :“هذا أخوي حبيبي ..هذا أخوي حبيبي.. الفيديو شلع قلبي.. الله حفظك ..الحمد لله في أحد شافك والا جان رحت من ايدينا يجعل يومي قبل يومك يا قلبي“.

من ناحية أخرى، تعرضت الدكتورة خلود لإصابة بعينيها بعد دخول حزام شنطة يدها فيها، وهو الأمر الذي أصابها بجرح جعلها غير قادرة على فتحها، حسب قولها.