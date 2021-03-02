أثارت الفاشنيستا اللبنانية يمنى خوري المعروفة باسم الدكتورة يومي، جدلاً واسعاً بأحدث ظهور لها في جزر المالديف، حيث تتواجد حالياً.

وشاركت يومي عددا من الصور والفيديوهات مع متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرت وهي تستمتع بوقتها بإطلالات مثيرة.

وبعد ان نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تسبح أطلت في فيديو اخر وهي تحمل سمكة وعلقت كاتبة: “مع انووو ما بحب اقتل حيوان شعور بخوف بس تشوف شي عم يموت بس هيدي سمكة ما ماتت تصورتتت و رجعت حطيتها بالبحر لانو مش للاكل . بس حسيت انووو عمرها كبير لانو اسنانها كان شكلهم غريب .”.

يذكر ان دكتورة يومي سبق وأن استفزت السعوديين أثناء توثيقها أجواء الزيارة التي قامت بها قبل فترة، وذلك حين استعرضت قيمة العقد الماس الذي تم إهداؤه لها، واعتبرت أنه قليل في حقها.

وظهرت الدكتورة يومي في الفيديو، وهي تتمايل على أنغام أغنية “يا بعدهم كلهم” للفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله. وتقول: “الالماس اللي اليوم لابسته حقول لكم سعره وهو قليل بحقي يعني مش كثير بس مليون ريال”.

وتحظى الدكتورة يومي بمتابعة واسعة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. حيث يصل عدد متابعيها على تطبيق انستقرام أكثر من 600 ألف متابع.