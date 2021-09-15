اثارت الفاشينيستا اللبنانية يمنى خوري، الشهيرة باسم الدكتورة يومي، الجدل بعد حديثها عن غيرة الناشط السعودي ياسر الفيصل عليها وحبه لها.

وقالت يومي، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، “انا بعرف ياسر من اكثر من خمس سنوات ولكن فجأة قلب علبيي”.

وتابعت “هو من حبه لي قلب عليي لأنه كان بغار عليي ليه بس كون بالسعوية بيقلب عليي؟ من غيرته عليي”.

واضافت “انا ما عندي مشكلة شخصية معه انا بحبه كثير بضحكني بس هو اكيد بده ينتقدني مثل ما ينتقد باقي المشاهير لان هذه شغلته”.

ثم ظهرت يومي في مقطع اخر وهي تدافع عن ياسر الفيصل قائلة “ليش كلكم عم تقولوا عنه خروف مش خروف واحد عنده مشاعر تجاه واحدة دغري عملتوه خروف بحبني الصبي خلص فمهوا”.