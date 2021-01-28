عبرت الموديل والناشطة اللبنانية الدكتورة يمنى والمعروفة باسم “د. يومي ” والمتواجدة حاليا في السعودية عن صدمتها مما ووصفته بجمال وهضامة البنات السعوديات.

وظهرت يومي في مقطع فيديو وهي تقول “انا امبارح الصراحة تفاجأت مش بس تفاجأت بل انصدمت شو الذي صدمني؟ كمية الجمال والهضامة والتواضع اللي ببنات السعودية”.

وتابعت “انا انصدمت وقلت اكيد انا في السعودية عرفتوا اي ستيل ما توقعت الجمال يكون لهذه الدرجة”.

دكتوره يومي : انصدمت بأشكال السعوديات اكيد جمالهم جمال لبناني ! مش معئوول pic.twitter.com/Xui7gLK9pK — ‏هيئة المشاهير (@no_oo51) January 27, 2021

واضافت يومي كلامها واصفة الجمال السعودي بأنه لبناني قائلة “جمالهم لبناني وصرت اسألهم اكيد انت امك وبايك سعودي ويقولولي اه نحنا مئة بالمئة سعوديين”.

وقد اثار كلام الدكتورة يومي ردود فعل متباينة حيث اتهمها البعض بالمبالغة بهدف كسب السوق السعودية حيث قال احدهم “عندي اعتقاد أن اللي يمدحك في وجهك بشكل زايد عن الحد فهو يذمك من وراك بشكل زايد عن الحد” و “في وجهة نظري انها داخله على مشروع وهو كسب الجمهور السعودي لان قبل كم يوم تقول راح اطلع في فيديو كليب سعودي ، وهي تكسب التعاطف الان لكي لا تخسر الجمهور اما الان نحن واعين لهذه الاشكال اكثر من اي وقت مضى.”

في وجهة نظري

انها داخله على مشروع وهو كسب الجمهور السعودي لان قبل كم يوم تقول راح اطلع في فيديو كليب سعودي ، وهي تكسب التعاطف الان لكي لا تخسر الجمهور اما الان نحن واعين لهذه الاشكال اكثر من اي وقت مضى. — عبدالوهاب (@3_azaini) January 27, 2021

فيما علق اخرون على تشبيهها الجمال السعودي باللبناني حيث كتب احدهم “لما يصير الجمال اللبناني طببيعي تعالي قولي لنا انو السعوديات جمالهم لبناني”.

محد اعطاهم ذي الثقه اللي بغير محلها الا جيل الثمانينات — KQ . (@x_lk890) January 27, 2021

جمال السعوديات جمال رباني

والجمال البناني جمال صناعي — عبدالله (@FqhyJBEqlP8YdmW) January 28, 2021