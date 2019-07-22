دكتوره خلود تتعرض للسخرية ما علاقة الأميرة ديانا!.. وهكذا دافعت عن نفسها بسبب حبوب التخسيس القاتلة!

تعرضت الفاشينستا خلود مجدداً للتعليقات الساخرة بعد قصّة شعرها الجديدة، التي اختارتها لكي تحتفل بميلاد ابنتها خلود، حيث ظهرت بنفس لوك الأميرة ديانا، الامر الذي عرضها للكثير من التعليقات الساخرة نظرا لعدم تناسق شعرها القصير مع ملامح وجهها، اضافة الى انها لا تمتلك اي من صفات الليدي دي الجمالية لتقليدها.

من جهة ثانية، لا يزال وفاة الفتاة الكويتية قبل زفافها بسبب خسارة وزنها الزائد يرافق الدكتورة خلود، حيث نفت اخيراً أي صلة لحبوب التخسيس التي روجت لها بوفاة الشابة، مؤكدة أنها لم تستدعَ على خلفية الوفاة لأي جهة تحقيق، وأنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه كل من حاول التشهير بها.

واكدت انها تستعمل تلك الحبوب منذ 4 أشهر، لخفض وزنها، موضحة أن الدواء مرخص من قبل وزارة الصحة، ومرخص للإعلان عنه، إضافة إلى كونه يباع في الصيدليات منذ نحو 10 سنوات

وأشارت إلى أن الدواء عبارة عن مكمل غذائي وبأن ذوي الفقيدة أكدوا أن لا صلة للحبوب بوفاة ابنتهم التي كانت تتبع ريجيما قاسيا تمهيدا لحفل زفافها، وإن الأطباء الذين تابعوا حالتها نفوا أي صلة للدواء بالوفاة.

وأضافت أن اتهامها يهدف الى إلحاق الضرر بها خاصة بعد التشكيك بمعلوماتها الطبية وبشهادتها وبمصداقيتها بسبب المعلومات الخاطئة التي كانت تروج لها عن طريق الاعلانات.