بكت الفنانة المصرية دلال عبد العزيز أثناء نعيها زميلتها وصديقتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب من خلال برنامج الحكاية عبر برنامج الحكاية بفضائية mbc مصر.

وانهارت دلال عبد العزيز من البكاء على الهواء مباشرة، وقالت إنها تتقدم بالعزاء للشعب المصري ولابنتها ولحفيدتها وزوج ابنتها كاشفة أنها اوصتها على ابنتها أميرة في محادثة بينهما.

وكشفت دلال عبد العزيز عن الحالة النفسية لزوجها الفنان سمير غانم بعد سماعه للخبر، وقالت إنه لايستطيع التحدث من شدة الصدمة.

وأوضحت دلال أن الراحلة كانت تودع كل احبائها منذ فترة وكأنها تشعر بانها ستودعهم قريبًا، وأضافت أنها اتصلت بها خلال شهر رمضان وأخبرتها بأنها تحت منزلها وقالت لها “دلال أنا تحت بيتك لأنك وحشاني”.