كشفت وسائل إعلام مصرية وفقا لتصريحات مصادر طبية عن سؤال الفنانة ” دلال عبد العزيز ” عن زوجها الفنان الراحل ” سمير غانم ” حيث أنها ما زالت لا تعلم حتى الآن خبر وفاته .

فقال مصدر طبي أن دلال عبد العزيز تسأل الممرضين بشكل مستمر عن سمير غانم وعن حالته الصحية بالإضافة إلى رغبتها في مقابلة بناتها دنيا وإيمي سمير غانم إلا أنها ممنوع عنها الزيارة .

وتابع بأن الأطباء والممرضين عند سؤالها لهم عن زوجها يجيبونها بأن حالة سمير غانم كما هي وليست جيدة تمهيدا لإخبارها بحقيقة وفاته في وقت قريب كما يطمئنوها على إبنتيها .

ومن ناحية أخرى كان قد صرح الدكتور ” محمد عوض تاج الدين ” مستشار رئيس جمهورية مصر العربية للشئون الصحية عن الوضع الصحي للفنانة دلال عبد العزيز بأن الحالة لازالت حرجة داعيا لها بالشفاء العاجل .